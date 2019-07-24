Алтайский краевой СПИД-центр провел обучающий семинар в Рубцовске

Новости 24.07.2019 11:50 13

Заведующая отделом профилактики Рубцовского филиала Алтайского краевого центра СПИД Маргарита Вениаминовна Епанщинцева провела семинар на тему «До - и послетестовое консультирование, как профилактика передачи ВИЧ». Обучение прошли специалисты коммерческого медицинского центра «Биомед».

Главной целью семинара было научить специалистов – медиков использовать приемы консультирования для профилактики ВИЧ-инфекции, что может способствовать изменению поведения людей в отношении данного заболевания.

Участники мероприятия познакомились с нормативно-правовыми документами, регламентирующими проведение до - и послетестового консультирования при освидетельствовании на ВИЧ-инфекцию, с порядком оформления информированного согласия при добровольном обследовании на антитела к ВИЧ. В ходе семинара проведен подробный разбор этапов консультирования до и после теста, с использованием примеров из практики. Особое внимание было уделено проведению консультирования после теста при отрицательном, сомнительном, положительных результатах. В завершении семинара участники закрепили полученный теоретический материал, посмотрев и обсудив учебный фильм «Консультирование».

На все вопросы участников даны исчерпывающие ответы.

За подробной информацией обращаться в отдел профилактики, телефон 8 385-57 6-01-15.