Засуха в ряде районов Алтайского края может привести к потерям урожая

Новости 24.07.2019 11:30 188

Ученые из Алтайского государственного университета, специализирующиеся на гидрологии и агрометеорологии, заявили о возможных потерях урожая в районах сухо-степной зоны Кулундинской равнины. Об этом сообщает сайт АлтГУ.

Ранее уже сообщалось о засухе в Табунском, Ключевском, Михайловском и Угловском районах и о возможном введении режима ЧС в этих районах.

Оценку возникшей ситуации дал ведущий специалист по гидрологии и агрометеорологии Алтайского государственного университета Андрей Бондарович.

«По данным метеорологической станции АлтГУ «Полуямки» вегетационный период 2019 года по таким показателям, как температура и влажность воздуха, солнечная радиация и ветровой режим воздуха кардинально не отличается от мая – июля предыдущих 5 лет наблюдений, тогда как по осадкам ситуация критичная. Так, в июле 2019 (до 21 июля) выпало только 1 мм осадков! Для сравнения в июле 2016 выпало 141,7 мм, а в такой же период 2018 года – 80,5 мм! Критичность ситуации подтверждают и данные почвенно-гидрологических станций: влага на глубине до 60 см с 8 июля 2019 года находится в недоступной для растений форме, и наблюдается тенденция к дальнейшему иссушению почвы», – отметил доцент кафедры экономической географии и картографии.

Ученые АлтГУ делают вывод, что вегетационный период 2019 года в Ключевском, Михайловском, Рубцовском и Волчихинском районах можно оценить только с отрицательной стороны. В этих районах лето было очень засушливым.

Проведя совещание, они констатировали в случае отсутствия осадков, крайне высокую вероятность больших потерь урожая в ряде районов Алтайского края.