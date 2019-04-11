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В Сибири построят первый 45-этажный небоскреб

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В Новосибирске проектируют первую в городе 45-этажку. Администрация города дала разрешение компании «Новый Мир Химметалл» на увеличение предельной этажности строящегося здания, которое будет располагаться по улице Коммунистической.

Как говорится в постановлении на сайте мэрии Новосибирска, до этого предельная этажность составляла 30 надземных этажей. Теперь компания может построить здание высотой 150 метров, 45 этажей. Площадь земельного участка составляет 0,7921 га.

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К слову, это будет самое высокое здание не только в городе, но и в Сибири. Выше домов ещё не было, так как на это не решались сами компании-застройщики.

Напомним, дом высотой 150 метров «родился» еще в 2017 году. Все это время компания-застройщик вела разработку документов.

Добавим, согласованием увеличения этажности работа не ограничивается. В администрации отмечают, что это только первый этап.  Действительно, такой амбициозный проект предстоит еще доработать. Реализовать  задумку  будет не так просто.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска