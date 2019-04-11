В Сибири построят первый 45-этажный небоскреб

В Новосибирске проектируют первую в городе 45-этажку. Администрация города дала разрешение компании «Новый Мир Химметалл» на увеличение предельной этажности строящегося здания, которое будет располагаться по улице Коммунистической.
Как говорится в постановлении на сайте мэрии Новосибирска, до этого предельная этажность составляла 30 надземных этажей. Теперь компания может построить здание высотой 150 метров, 45 этажей. Площадь земельного участка составляет 0,7921 га.
По некоторым данным, высота дома составит 30 этажей
К слову, это будет самое высокое здание не только в городе, но и в Сибири. Выше домов ещё не было, так как на это не решались сами компании-застройщики.
Напомним, дом высотой 150 метров «родился» еще в 2017 году. Все это время компания-застройщик вела разработку документов.
Добавим, согласованием увеличения этажности работа не ограничивается. В администрации отмечают, что это только первый этап. Действительно, такой амбициозный проект предстоит еще доработать. Реализовать задумку будет не так просто.
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