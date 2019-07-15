Алтайские депутаты намерены перезахоронить прах ветерана, найденный в реке

Новости 24.07.2019 9:25 135

Депутаты от «Единой России» подключились к расследованию инцидента с найденной в алтайской реке урной с прахом ветерана. Региональное отделение партии отмечает, что проект «Историческая память» инициировал создание рабочей группы для решения этого вопроса.

Как заявил координатор партийного проекта Сергей Завалихин, они взяли ситуацию под контроль и выразили готовность обеспечить должное захоронение праха ветерана ВОВ Евгения Доильницына на его родине.

По его словам, «выбросить» разбитую урну с прахом обратно в реку не совсем правильно. Участники проекта будут добиваться того, чтобы прах был захоронен со всеми почестями подобающим образом.

Жители Тальменки нашли в реке урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны Новости 15.07.2019 16:10 Выяснилось, что прах принадлежит участнику ВОВ Евгению Доильницыну 569

Он также добавил, до процедуры погребения организаторы свяжутся с родственниками Доильницына, чтобы получить согласие на захоронение праха.

Координатор партпроекта «Историческая память» также выразил уверенность, что местные молодёжные патриотические клубы возьмут шефство над местом погребения.

По словам руководителя департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности Владимира Тарасова, удалось достоверно установить, что до 14 лет Евгений Доильницын жил в посёлке Сорокино Алтайского края (в 1979 переименован в Заринский район). Был призван на военную службу уже из Новосибирска.

Как отметил Тарасов, эти факты биографии ветерана удалось восстановить по наградным документам, но не сразу: в воинских документах фамилия была написана как Даильницын. Сейчас урна с прахом находится в отделении полиции в Тальменском районе.

Напомним, 13 июля урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны обнаружил на дне реки Чумыш житель алтайского поселка Тальменка. Очевидцы уточняют, что крышка урны была сломана и внутрь попала вода, однако сам прах не размыло. Нашедшие урну местные жители обратились в разные службы.