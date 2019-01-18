В России вводится уголовная ответственность за воспрепятствование медикам

Новости 24.07.2019 8:45 268

Накануне Совет Федерации одобрил изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ в части защиты жизни и здоровья пациентов и медицинских работников. Об этом сообщается на официальном сайте законодательного органа.

Воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пациента или повлекло по неосторожности его смерть станет уголовным преступлением. В УК РФ добавится соответствующая статья - «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи». За нарушение части первой преступнику грозит до двух лет лишения свободы; по части второй — до четырех лет.

Одним из авторов законопроекта выступил зампред комитета Совфеда по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев.

«Речь идет о двух законах. Одним вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях, другим – в Уголовный кодекс. Поправки разработаны в ответ на просьбы медицинских работников защитить их жизнь и здоровье от посягательств. Врачи обращались ко мне напрямую в ходе встреч в Республике Алтай», - пояснил он.

Также, статьи «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса РФ дополняются новыми квалифицирующими признаками – совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга.

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Помимо уголовной, появится и административная ответственность — за воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи будут наказывать штрафом в размере 4-5 тысяч рублей.

Кроме того, ужесточена ответственность за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. Вместо 500 рублей нарушителю придется заплатить 3-5 тысяч рублей или лишиться прав на срок до одного года (ранее лишали до трех месяцев).