На Алтае утонул 9-летний ребенок в озере для водопоя скота

Новости 24.07.2019 8:15 250

22 июля на окраине села Нечунаево Шипуновского района в водоеме утонул 9-летний ребенок. По данному факту правоохранители начали доследственную проверку, они выясняют все обстоятельства трагического случая.

Как сообщает региональный Следком, мальчик отправился купаться со своими тремя несовершеннолетними друзьями без взрослых. Очевидцы пытались его спасти, но не успели.

«Пришедшие на помощь взрослые извлекли тело мальчика без признаков жизни из воды», - говорится в сообщении СК.

Как уточняет пресс-служба МЧС по региону, трагедия произошла на озере Круглом, расположенном близ села Нечунаево, ребенок находился со старшим братом.

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«Стоит отметить, что место происшествия не является местом массового отдыха населения, водоем используется для водопоя скота, но местные жители порой в нем купаются», - отметили в ведомстве.

После проверки будет принято процессуальное решение. Родителям напоминают о соблюдении мер безопасности при нахождении детей в открытых водоемах.