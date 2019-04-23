Экс-губернатор Алтайского края предложил блокировать «запрещенную» переписку

Новости 24.07.2019 7:40 253

Сенатор от Алтайского края Александр Карлин вместе с несколькими коллегами по Совету Федерации выступил разработчиком проекта закона об ограничении передачи электронных писем с запрещенной в России информацией.

Данный документ внесен в Госдуму и опубликован на сайте нижней палаты федерального парламента. Под законопроектом стоят подписи председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса и его заместителей - Александра Башкина, Людмилы Боковой и Александра Карлина.

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Согласно документу, почтовые сервисы будут ограничивать возможность передачи сообщений с запрещенной на территории РФ информацией в течение суток после получения требования от федерального органа, наделенного соответствующими полномочиями.

Также в законопроекте оговаривается, что в течение шести месяцев с момента принятия закона федеральное правительство подготовит постановление, которое и определит перечень случаев, при которых передача пользователям сообщений с запрещённой информацией не допускается, а также порядок ограничения их передачи.

Ответственным за подготовку этого постановления предлагается назначить ФСБ, Минкомсвязи и Роскомнадзор.