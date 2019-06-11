«Много нового»: Екатерина Четошникова о работе в управлении молодежной политики

Новости 24.07.2019 7:10 286

Принципиально новые формы молодежного досуга появятся в Алтайском крае. Об этом заявила начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерина Четошникова в рамках форума на сайте краевого правительства.

Кроме того, она рассказала о других проектах, слухах о сокращении бюджета на проведение АТР и долгах организаторов перед АО «Курорт Белокуриха».

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На вопрос «Политсибру» о готовности привлечения дополнительных средств на реализацию будущих инициатив, Четошникова сказала, что ведомство настроено привлекать федеральные средства, что и происходит сейчас.

«Могу отметить, что принципиально новыми формами молодёжного досуга могут стать коворкинг-центры – молодёжные инновационные пространства, которые не обязательно требуют огромных средств. Идет работа над организацией системы молодёжных коворкингов в образовательных округах Алтайского края», - пояснила она.

Процесс начнется с укрупненных центров с дальнейшим развитием районной сети. Здесь, по словам Четошниковой, будет важна инициативность активистов. Например, рубцовчанин Владимир Купин привлек 1,3 млн рублей на создание коворкинг-центра в Рубцовском образовательном округе. Его проект победил в конкурсе Росмолодёжи.

Совсем скоро, уже в сентябре, в Алтайском крае вновь начнет работу Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор, который реализуется в 10 субъектах РФ и 10 провинциях-побратимах КНР. Российский союз молодежи и Всекитайская Федерация молодежи являются координаторами проекта. Проект на региональном уровне сейчас разрабатывается.

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Речь также зашла об патриотических движениях в Алтайском крае. Активисты из объединения «Волонтеры Победы» активно работают над программой подготовки празднования Дня Победы. Кроме того, будет проведено несколько акций и окружных мероприятий. Одним из них станет слет патриотических организаций СибФО «Молодые патриоты – сила Сибири!»

«Могу отметить, что в Бийске будет действовать краевой военно-патриотический центр. Он поменял локацию. Сейчас мы находимся на стадии формирования плана работы и решения организационных вопросов, стараемся с самого начала системно запустить его работу: выстроить сотрудничество с Юнармией, военно-патриотическими клубами, патриотическими общественными организациями, отладить механизм межведомственного взаимодействия с министерством образования Алтайского края, администрациями Бийска и Бийского районов, определиться с форматами поддержки центра», - рассказала Екатерина Четошникова.

Для развития волонтерства в крае создан межведомственный совет по развитию добровольчества. В его состав вошли представители органов госвласти, органов местного самоуправления, некоммерческих и образовательных организаций. Поддерживать инициативы каждая структура будет исходя из своих возможностей и в рамках своих полномочий. Совет будет заниматься реализацией регионального проекта «Социальная активность» федерального проекта «Образование».

Екатерина Четошникова также прокомментировала слухи о сокращении бюджета на проведение форума АТР, заявив, что «в процессе подготовки мероприятия управление молодежной политики работало в рамках имеющегося планового бюджета, и с партнерами».

Кроме того, ранее СМИ писали, что организаторы форума АТР остались должны АО «Курорт Белокуриха» несколько млн рублей.

«Мы работаем в рамках строгого финансового планирования в организации мероприятий, поэтому бюджет форума «Алтай. Территория развития» в 2019 году исполнен в соответствии с утвержденным планом. Все моменты, связанные с проведением форумов в прошлые годы, мы учли и отработали», - ответила Четошникова.