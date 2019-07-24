Более 600 выпускников АГМУ успешно прошли первичную аккредитацию

Новости 23.07.2019 17:50 174

В Алтайском государственном медицинском университете подведены итоги первичной аккредитации выпускников 2019 года. Она проводилась в вузе с 28 июня (прием заявлений) по 22 июля.

В этом году аккредитацию проходили выпускники специалитета и шести специальностей ординатуры и профессиональной переподготовки – это ординаторы онкологии, педиатрии, неврологии, кардиологии, общей врачебной практики и терапии. Процедура состояла из трех этапов: тестирования, сдачи навыков в симулированных условиях, решения ситуационной задачи онлайн, в электронном виде. Ранее на третьем этапе проводилось собеседование с членами аккредитационной комиссии, изменение процедуры произошло в этом году. Для фармацевтов и выпускников медико-профилактического факультета третий этап был отменен.

Студент заходит в «Личный кабинет», для него готовится пакет задач – всего 24 вопроса. Если студент отвечает верно на 17 и более, то он проходит этап. Первый и второй этапы не отличаются от прошлых лет. На первом нужно ответить на 60 тестовых вопросов, при 70 % правильных ответов этап считается пройденным. На втором этапе последовательно проходят пять станций клинического экзамена, где выполняют задания. Члены комиссии отмечают в чек-листе правильность выполнения действий. Результаты напрямую отправляются в программу Минздрава, в методический центр аккредитации, где по анализу чек-листов принимается решение. 70 % верных действий и более дает возможность перейти к следующему этапу. Также 10 % выпускников лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов проходят шестую, пилотную станцию – по коммуникативным навыкам. Она не учитывается при аккредитации, но анализируется для дальнейшей работы. Возможно, запустится в следующем году, – рассказывает директор Симуляционного центра Ирина Николаевна Чечина.

Успешно с первичной аккредитацией справились 625 выпускников: 379 специалистов-лечебников, 108 педиатров, 72 стоматолога, 40 провизоров, 26 специалистов медико-профилактического дела.

Председатель аккредитационной комиссии, заведующая дневным стационаром Краевой клинической больницы, член общественной организации «Медицинская палата Алтайского края» Елена Анатольевна Герасимова отметила положительную динамику в успеваемости выпускников, проходивших аккредитацию. «Каждый из них знает, чего он хочет добиться в своей профессии, к какой вершине ему стремиться. В процессе аккредитации многие показали очень хорошие результаты. При демонстрации практических навыков чувствовали себя вполне уверенно. В целом впечатление очень благоприятное. Такой формат оценки, тесты и навыки в симулированных условиях, вполне объективно оценивает и знания, и сформированность компетенций, и готовность к работе в реальной практике», – добавила Елена Анатольевна.

Кроме того, 48 человек проходили первичную специализированную аккредитацию (ПСА), из них успешно справились с заданиями 47.

Прием заявлений на пересдачу первичной аккредитации запланирован на 23–26 августа. График проведения пересдачи утверждает аккредитационная комиссия после рассмотрения заявлений.

Выпускникам, успешно прошедшим все этапы первичной аккредитации, будет выдано свидетельство, дающее право заниматься врачебной или фармацевтической деятельностью.