«Секретное» дело о растрате 100 млн в ФНПЦ «Алтай» набирает обороты

Новости 23.07.2019 17:20 389

Заседание по делу о растрате средств ФНПЦ «Алтай» прошло накануне в Бийском горсуде. Ущерб оценивается в 100 млн рублей.

Как пишет «Бийский рабочий», одним из обвиняемых значится экс-гендиректор ФНПЦ «Алтай» Александр Жарков, ушедший из жизни в 2016 году. Двое его коллег - депутат АКЗС Ирина Теплова, директор научно-производственного концерна «Алтай», возглавлявшая при Александре Жаркове администрацию предприятия и Андрей Литвинов - первый заместитель гендиректора, главный конструктор и зять Александра Жаркова – проходят обвиняемыми в пособничестве.

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По одной из версий, Теплова и Литвинов разработали план вывода средств, которые ФНПЦ «Алтай» получал от компании «Рособоронэкспорт». Обвиняемые подозреваются в оказании ФНПЦ «Алтай» подрядных конструкторских услуг, которые позже выполнялись самими сотрудниками центра. Несмотря на это вознаграждение за оказанные услуги получали фирмы, принадлежавшие Тепловой и Литвинову.

В суд дело было передано еще весной 2018 года, а первое заседание по нему было назначено на конец мая. Сегодня, 23 июля, прошло 55-е заседание суда. На данный момент заслушаны свидетельские показания как со стороны защиты, так и со стороны обвинения.

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Ранее сообщалось, Ирине Тепловой грозит реальный срок до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей. Также в случае подтверждения вины судом, она потеряет место в краевом парламенте. Напомним, что ее членство в партии «Единая Россия» с января 2018 года приостановлено на период следствия.

Стоит добавить, что подробности уголовного дела в отношении представителей оборонной промышленности широко не афишируют в СМИ. Вероятно, свою роль сыграла специфика сферы – производство секретное. Кроме того, защита попросила вести дело в закрытом порядке из-за громких имен участников процесса.