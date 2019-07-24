Ставки повышали 70 раз: торги за участок под автомойку в Барнауле вызвали ажиотаж

Новости 23.07.2019 18:50 534

23 июля в Барнауле состоялись торги за право аренды участка на улице Сиреневой. Информация об этом размещена на портале Фонда имущества Алтайского края. Победителем стал Олег Саяпин, согласившийся платить за объект 2,9 млн рублей в год.

Разыгранная на аукционе земля возле пересечения улиц Сиреневая и Власихинская предназначена для строительства здания автомойки, магазина и автосервиса, она сдается в аренду на 2 года и 8 месяцев. Площадь территории составляет 0,3 га. Стоимость ее годовой аренды в ходе аукциона взлетела втрое – с первоначальных 0,9 млн рублей до 2,9 млн, притом, что шаг составлял всего 28 тысяч рублей. Таким образом, участники повышали ставки около 70 раз. Кадастровая стоимость участка составляет 25,3 млн рублей.

В итоге, победителю предстоит выплатить государству около 7,5 млн рублей за весь срок аренды. Судя по обилию в данном районе предприятий по услугам для автомобилистов, организация здесь автомойки и автосервиса экономически оправдана.

Ни о победителе аукциона Олеге Саяпине, ни о его главном сопернике на торгах Романе Холодникове в сети практически нет информации.

Единственное, что отыскалось о Холодникове – это упоминание о том, что в 2012 году он (или его полный тезка) получил разрешение на строительство предприятия бытового обслуживания на Власихинской 141 – через дорогу от вышеуказанного участка на Сиреневой. Другой информации не оказалось ни в «СПАРК-Интерфакс», ни в ЕГРЮЛ, ни в других использованных в ходе поиска сервисов. Предпринимателей с именем Олег Саяпин обнаружено несколько, однако все они зарегистрированы за пределами СФО и ведут деятельность, не связанную с автобизнесом.