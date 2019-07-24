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Сенатор Белоусов: наследие Шукшина это наши «скрепы»

Новости
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Перед началом заседания,  заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов, сообщил коллегам по Палате регионов о том, что в Алтайском крае начал работу ХХI  Всероссийский Шукшинский  кинофестиваль. Сенатор  напомнил коллегам, что 25 июля Василию Макаровичу исполнилось бы 90 лет, а ушел он из жизни в 45 лет,  но, сколько сумел сделать за, в общем-то, небольшое, отпущенное ему время.

Сергей Белоусов рассказал, что это масштабное мероприятие, зародившееся на Алтае, малой Родине Василия Макаровича Шукшина, с успехом проводится уже более 20 лет. Так же алтайский парламентарий  рассказал сенаторам о том, что почетными гостями фестиваля всегда становятся известные артисты, деятели культуры, представляющие самые разные регионы страны, знающие и ценящие наследие нашего земляка, сказителя  и хранителя нашей самобытной культуры. Помимо самого кинофестиваля, проводимого в городе Барнауле, программа включает обширные мероприятия в городе Бийске и родном для Василия Макаровича селе Сростки, где в субботу на пятый день работы грандиозного мероприятия, будет проведена заключительная художественно – публицистическая программа Шукшинских дней на Алтае. По мнению парламентария очень важно, что Литературно-исторический комплекс в Сростках притягивает все возрастающий поток туристов на Алтай и в обычные дни.

Обращаясь к членам Совета Федерации, Сергей Белоусов высказал уверенность, что это яркое культурное событие одно из наиболее успешных современных решений, не только по сохранению памяти об одном из самых талантливых и значительных деятелей театра, кино и литературы, второй половины 20 века. В то же время  не менее важно, и это абсолютно точно, такое культурное мероприятие  популяризирует и воспитывает у людей простые  человеческие ценности, которых как в современном искусстве, так и в жизни вообще, ощущается прогрессирующий  дефицит. И в этом смысле наследие Василия Макаровича Шукшина, по сути, и есть  те «скрепы», которые объединяют не только всех тружеников села, жителей деревни, но и все наше общество.

Нет сомнений, продолжил своё выступление сенатор,  что текущая и перспективная работа государства по сохранению общекультурного национального единства это залог не только здорового общества.

Уверен, что нам, законодателям необходимо оказывать всякое содействие таким мероприятиям, способствовать более активному включению федерального центра в подготовку, в том числе и прежде всего в плане пополнения бюджета мероприятия, который всегда испытывает серьезный дефицит, - резюмировал Сергей Белоусов.

Автор: Политсиб.ру