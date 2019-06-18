Половина Сибири попала в антирейтинг кредитной просрочки

Новости 23.07.2019 16:50 321

Половина регионов Сибирского федерального округа оказалась в двадцатке российских субъектов, где уровень просрочки по кредитам превысил среднее значение по стране, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование СРО НАПКА, проведенное по заказу издания.

В общефедеральных лидерах антирейтинга значатся Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Адыгея, Бурятия, где от 7,23% до 15,6% кредитного портфеля являются проблемными.

К слову, средний показатель просрочки по стране равен 5%.

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В числе сибирских регионов, попавших в антирейтинг, вошли Кемеровская область с уровнем просроченной задолженности по кредитам 5,87%, Красноярский край – 5,74%, Омская область – 5,73%, Республика Тува – 5,69% и Республика Алтай – 5,58%.

Напомним, минувшей весной глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин активизировал борьбу с ЦБ по поводу высокой долговой нагрузки граждан, а на днях он и вовсе заявил о том, что закредитованность населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году.

По словам федерального чиновника, данная проблема способна спровоцировать настоящий взрыв через три года.