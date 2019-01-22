Буйный алтайский депутат, подравшийся с женщинами и подростком, «замял» уголовное дело

Новости 23.07.2019 16:35 345

Народный избранник в Чемальском районе Республики Алтай Юрий Корнеев примирился с потерпевшими по возбужденному в отношении него уголовному делу и избежал ответственности, сообщают «Новости Горного Алтая»..

Напомним, инцидент произошел вечером 22 декабря прошлого года после новогоднего корпоратива. Депутаты распивали в местном кафе алкоголь. После завершения праздника Корнеев вернулся в заведение для дальнейшего употребления спиртного. Спустя некоторое время ему принесли счет, но платить он отказался.

Сообщалось, что официант пригласила управляющую, которая предприняла попытку решить ситуацию с нетрезвым мужчиной. В ответ он ударил 40-летнюю женщину рукой по голове. Певица, которая выступала в тот вечер в кафе, хотела заступиться за женщину и также попала под «горячую руку» депутата. Более того, в потасовке участвовал 14-летний подросток, который вступился за женщин. Народный избранник схватил юношу за одежду и ударил его два раза по лицу.

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История получила широкий общественный резонанс. На данный момент следственные органы все же приняли решение о прекращении уголовного дела по основанию, предусмотренному статьями 76 УК РФ и 25 УПК РФ. Данные статьи законов предусматривают возможность прекращения уголовного преследования виновного лица в случае, если оно загладило причиненный вред и помирилось с потерпевшими. Как именно депутат возместил ущерб, пока остаётся загадкой.

Кстати, это уже второй случай, когда депутат Корнеев избежал уголовного преследования. Ранее Корнеев был признан виновным в хищении денежных средств из бюджета путем обмана и злоупотребления доверием. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 10 месяцев, которое судом решено считать условным с установлением испытательного срока в 1 год. Одновременно с этим суд принял решение освободить Корнеева от наказания в связи с истечением сроков давности.