В жестком ДТП на алтайской трассе пострадали семь человек

Новости 23.07.2019 16:05 248

Серьезная авария произошла 23 июля в 6:50 утра на 233 километре автодороги Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтово – Родино – Кулунда – граница с Республикой Казахстан в Романовском районе.

Как сообщает краевая Госавтоинспекция, столкнулись два легковых автомобиля. Машины получили очень серьезные повреждения.

Водитель автомобиле «Фольксваген Мультиван» нарушил правило расположения транспортных средств на проезжей части. По предварительным данным, он допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2106».

У «ВАЗа» буквально снесена передняя часть. Детали и запчасти от машины оказались разбросаны по всей трассе вокруг места столкновения. Пострадали водитель и два пассажира, находящиеся в автомобиле отечественного производства, а также 4 человека, находящиеся в автомобиле «Фольксваген». Они получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.