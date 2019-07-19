«Яблоко» отправило на довыборы в БГД молодого правозащитника

Новости 23.07.2019 14:50 274

Молодой правозащитник Андрей Ткаченко будет бороться за мандат депутата Барнаульской гордумы на довыборах представительного органа, которые состоятся 8 сентября.

Кандидат был выдвинут «яблочниками» на конференции регионального отделения партии. В «Яблоке» отмечают, что Ткаченко знаком с проблемами горожан, проживающих на территории округа №2, по которому и будут выбирать депутата гордумы.

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«Яблочник» работает контрактным управляющим в спортивной школе олимпийского резерва №3, а также является руководителем социальных проектов в правозащитной организации «Защита и поддержка гражданских прав и инициатив».

Ранее, напомним, статус выдвинутых кандидатов в депутаты городской думы по округу №2 получили Петр Кайдаш (ЛДПР), Иван Нифонтов («Единая Россия»), Андрей Крылов («Партия Роста»), Евгений Горлов («Партия малого бизнеса России») и самовыдвиженцы Павел Пикуль и Сергей Крысанов.

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Также ожидается участие в выборах по округу №2 коммуниста Антона Арцибашева и эсера Степана Лютова.

Напомним и то, что место депутата гордумы по второму округу стало вакантным после того, как единоросс Марат Жумадилов добровольно сложил полномочия. По официальной версии, он покинул представительный орган по причине переезда в другой город. При этом Жумадилов был одним из фигурантов «декларационного дела», когда прокуратура требовала лишить его и еще четверых депутатов их мандатов из-за ошибок при декларировании доходов и имущества за 2017 год.