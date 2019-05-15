Прогнозируемый сценарий: глава Заринска официально объявил об отставке

Новости 23.07.2019 13:45 349

Глава Заринска Иван Терешкин уведомил горсобрание депутатов об отставке по собственному желанию, передает офсайт краевого правительства. О готовящейся отставке градоначальника "Политсибру" писал еще в середине мая.

Официально о своем решении Иван Терешкин сообщил 23 июля на рабочей встрече с депутатами представительного органа. В ней приняли участие зампредседателя правительства края Виталий Снесарь и депутат АКЗС Сергей Приб.

Заявление Ивана Терешкина должно быть рассмотрено на очередной сессии 27 августа. До этого времени он продолжит работать в должности главы Заринска и будет, в частности, заниматься подготовкой города к зиме и новому учебному году, проведением сезонных строительных и благоустроительных работ, текущим управлением.

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Выяснилось, что свое решение Терешкин еще весной обсудил с губернатором Алтайского края. Виктор Томенко попросил мэра продолжить работу до конца лета, с учетом 40-летия Заринска в нынешнем году.

К слову, одним из тех, кто может занять кресло Терешкина, ранее называли главу администрации Заринского района Виктора Азгалдяна.

Иван Терешкин - ветеран корпуса муниципальных глав. Он почти 30 лет работает на руководящих должностях - с 1991 года руководил Заринским районом, с 2008 года - Заринском. Под его руководством город получил статус территории опережающего социально-экономического развития, там уже построены два новых промышленных предприятия. Поэтому Виктор Томенко предложил использовать в дальнейшем опыт Ивана Терешкина для помощи муниципальным образованиям края. Сейчас формы такого взаимодействия обсуждаются.

Решением губернатора за большой личный вклад в социально-экономическое развитие города и края Иван Терешкин награжден медалью «За заслуги во имя созидания».