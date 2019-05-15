Глава Заринска Иван Терешкин уведомил горсобрание депутатов об отставке по собственному желанию, передает офсайт краевого правительства. О готовящейся отставке градоначальника "Политсибру" писал еще в середине мая.
Официально о своем решении Иван Терешкин сообщил 23 июля на рабочей встрече с депутатами представительного органа. В ней приняли участие зампредседателя правительства края Виталий Снесарь и депутат АКЗС Сергей Приб.
Заявление Ивана Терешкина должно быть рассмотрено на очередной сессии 27 августа. До этого времени он продолжит работать в должности главы Заринска и будет, в частности, заниматься подготовкой города к зиме и новому учебному году, проведением сезонных строительных и благоустроительных работ, текущим управлением.
Полномочия Ивана Терешкина истекали в ноябре 2022 года
Выяснилось, что свое решение Терешкин еще весной обсудил с губернатором Алтайского края. Виктор Томенко попросил мэра продолжить работу до конца лета, с учетом 40-летия Заринска в нынешнем году.
К слову, одним из тех, кто может занять кресло Терешкина, ранее называли главу администрации Заринского района Виктора Азгалдяна.
Решением губернатора за большой личный вклад в социально-экономическое развитие города и края Иван Терешкин награжден медалью «За заслуги во имя созидания».