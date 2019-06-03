Еще 17 новых ФАПов появится в Алтайском крае в 2019 году

Новости 23.07.2019 19:30 217

В 2019 году в селах Алтайского края планируют сдать в эксплуатацию новые фельдшерско-акушерские пункты. Их строят в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2012-2020 годы.

В региональном Минздраве рассказали, на сегодня уже закончено строительство шести модульных ФАПов в: с. Тулата Чарышского района, с. Куяган Алтайского района, с. Белояровка и с. Зимино Топчихинского района, с. Боровиково и п. Озерный Павловского района.

На возведение новых объектов из федерального бюджета выделено более 30 млн. рублей из краевого бюджета – около 8,5 млн. Дополнительно Министерством здравоохранения Алтайского края приобретено необходимое новое оборудование и новая мебель для оснащения ФАПо.

«Нескорая помощь»: жители алтайского села требуют вернуть ФАП, закрытый в 2010 году Новости 03.06.2019 13:10 Крупный митинг прошел в Республике Алтай в селе Карлушка 754

«В настоящее время идет оформление объектов в краевую собственность, получение лицензий на медицинскую деятельность. К 1 сентября эти шесть новых ФАПов начнут принимать пациентов», - говорится на сайте ведомства.

Кроме того, уже получено разрешение на строительство еще по трем модульным ФАПам в: с. Березовка и п. Новомихайловка г. Барнаула и в с. Жуковка Павловского района. На строительство этих фельдшерско-акушерских пунктов выделено 24,5 млн. рублей, 15,5 млн. из которых – федеральный бюджет и 9 млн. – краевой. Закончить работы планируется до конца года.

Также в этом году запланировано строительство 8 фельдшерско-акушерских пунктов в рамках этой программы, выделены средства в размере 32,5 млн. рублей: 6,8 млн. рублей федерального бюджета и более 25,7 - краевого.

На данный момент закончено строительство 5 ФАПов. Ведется строительство в с. Паново Ребрихинского района, ждут аукциона ФАПы в п. Казачий Первомайского района и с. Нижняя Суетка Суетского района.