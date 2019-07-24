Птицы на свалке рядом с аэропортом «Толмачево» угрожали безопасности полетов

Новости 23.07.2019 18:10 217

Скопление птиц на свалке, расположенной рядом с новосибирским аэропортом «Толмачево», создало угрозу безопасности полетов воздушных судов.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, во время обследования территории рядом с воздушной гаванью было установлено, что ООО «Водолей» на арендуемом земельном участке в районе села Прокудское разместило полигон твердых бытовых отходов, привлекающий колонии крупных птиц.

«На момент проверки в пределах указанного объекта находилось не менее 200 особей птиц, создающих угрозу безопасности воздушного движения. В этой связи Новосибирским транспортным прокурором директору ООО «Водолей» внесено представление, по результатам рассмотрения которого организацией приняты меры к очистке полигона, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», - уточняют в надзорном ведомстве.

Кроме того, директор компании был привлечен к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.