Принятию генплана Барнаула дали «зеленый свет» на круглом столе

Новости 23.07.2019 15:10 237

Проекту генерального плана Барнаула до 2036 года дали «зеленый свет» в ходе круглого стола, состоявшегося накануне. Эксперты обсуждали итоги общественных обсуждений документа, а саму встречу провел замглавы администрации города Сергей Демин.

Среди участников мероприятия были: главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Дмитрий Аристов и его заместители, заместитель директора МКУ «Архитектура города Барнаула» Сергей Боженко, депутат Барнаульской городской Думы Евгений Носенко, глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк и ряд других экспертов, чья деятельность связана с градостроительством.

Высказываясь на предмет того, как в городе проходило общественное обсуждение генерального плана, Виктор Четошников подчеркнул, что в целом генплан, как стратегический документ, не может отвечать сразу на все вопросы.

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«Отдельные его положения с течением времени будут устаревать. Поэтому не стоит зацикливаться на доведении документа до совершенства, нужно утверждать его в том виде, в каком он сейчас существует. Также необходимо создать группу, которая будет постоянно мониторить и вносить изменения в документ, чтобы он соответствовал меняющейся ситуации», - отметил главный архитектор края.

По словам депутата гордумы Евгения Носенко, представленный проект генерального плана соответствует действующим реалиям, а следовательно его необходимо принимать.

«Но принимать с оговоркой, что он будет меняться, как и сам город, его жители. Многое сейчас зависит от этого решения – проекты планировки и т.д. Нужно принять генплан и действовать дальше», - добавил народный избранник.

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Как заявил руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк, критика относительно того, что процедура обсуждения генплана была якобы закрытой – не обоснована.

«Поступило более 300 предложений. В обсуждении могли поучаствовать все желающие, все общественно-политические силы получили возможность высказаться и сформировать свои предложения. Надо понимать, что генплан – это динамично изменяемый документ, который будет корректироваться. К тому же многие вопросы, поднимаемые в период обсуждения, вообще находятся вне плоскости генплана и могут разрешиться при помощи других инструментов», - акцентировал внимание присутствовавших на круглом столе общественник.

Замглавы администрации краевой столицы Сергей Дёмин, в свою очередь, отметил, что в работе круглого стола приняли участие представители разных профессий и сфер деятельности, которые сошлись во мнении, что проект генплана Барнаула до 2036 года необходимо принимать.

«Это даст возможность работать над следующими документами и развиваться нашему городу», - добавил он.

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Он также подчеркнул, что проект документа еще будет обсуждаться с городскими депутатами с тем, чтобы принять правильное решение на заседании гордумы в августе.

Как ранее сообщал «Политсибру», на прошлой неделе по итогам общественного обсуждения проекта генплана Барнаула прошло заседание комиссии по землепользованию и застройке. На этой встрече были рассмотрены предложения барнаульцев по корректировке генерального плана.

Всего, напомним, поступило порядка 300 инициатив относительного того, как следует изменить предлагаемый документ. Между тем были отвергнуты предложения, касающиеся запрета на строительство в ленточном бору в Нагорной части Барнаула. Кроме того, не стали принимать во внимание мнение горожан относительно сохранения зеленого уголка с аттракционами на площади Сахарова.

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Процедура принятия генерального плана выглядит так. После корректировки проекта и прохождения процедуры согласования документ вынесут на заседание гордумы. Предположительно, это произойдет в конце августа.