Во сколько обойдутся родителям в Алтайском крае сборы в школу?

Новости 23.07.2019 15:35 163

Буквально через месяц у родителей Алтайского края начнется «горячая пора» – сборы детей в школу. Нужно купить ребенку новую одежду, рюкзак, канцелярские принадлежности и не только. Редакция «МК на Алтае» выяснила, сколько в нашем крае стоит собрать школьника к началу учебного года.

По некоторым данным, в Барнауле более 80 магазинов, специализирующихся на школьной форме и сопутствующих товарах. Сегодня сборы в школу - недешевое «удовольствие» для родителей. Традиционно самые «дорогие» ученики – первоклассники, так как им нужно все новое.

Мой сын в этом году пойдет в первый класс. Мы одеваемся в разных магазинах и везде дорого. Например, в «Детском мире» брюки купили за 1500, жилет и рубашку по такой же цене, пиджак за 2000. Итого 6500, а таких комплектов надо несколько. К этому всему надо спортивный костюм купить за 3000, обувь в спортзал обязательно с белой подошвой – две пары по тысяче. Сменную обувь, чтобы ходить по школе. Рюкзак. Канцелярию. В итоге мы рассчитываем в 25 000 уложиться, - поделилась жительница Барнаула Анастасия Барковская.

Родителям детей постарше уже проще, некоторые вещи остаются с прошлого года. Например, ранец, на котором не принято экономить. В краевой столице их стоимость варьируется от 1500 до 8 тысяч рублей. Средняя стоимость рюкзака – 3500 рублей.

«Дорогая» школьная форма

Первоочередная задача для родителей – это школьная форма. По информации краевого Министерства образования, она введена в Алтайском крае более чем в 50 % образовательных учреждений, в 72 % форма приведена к единообразию. Требования к внешнему виду школьников оформляются в виде положения о школьной форме обучающихся и, как правило, размещаются на сайте учреждения. Стоимость нарядов очень различается – есть варианты и за 3500 и за 15 000.

Согласно результатам исследования, в среднем родители тратят на одежду и рюкзак детей около 11500 рублей.

Не стоит забывать и про спортивную форму. Для мальчика или девочки необходимо брать сразу два комплекта — толстовку и спортивные штаны, шорты и футболку, летние кеды и зимние кроссовки. На среднестатистического подростка 12-13 лет форма обойдется примерно в 3500 рублей. Плюсуем эти цифры к предыдущим и получаем, что только на то, чтобы одеть ребенка в школу уходит в среднем 16 350 рублей для девочек и 13 300 рублей для мальчиков.

К слову, в расчеты вошел самый минимум одежды, и скорее всего в реальной жизни родители купят сразу несколько кофточек, чтобы в гардеробе ученика был выбор. Поэтому, к получившейся сумме можно смело добавить еще несколько тысяч. Однако с другой стороны ребенок мог не слишком вырасти за лето и тогда у него могли остаться вещи с прошлого года. Никто не отменял и акций, распродаж.

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Помощь государства

В нашем регионе родителям школьников помогает Министерство социальной защиты Алтайского края. Многодетные семьи получают специальные выплаты на подготовку к школе первоклассников и детей 2-11 класса. Получают денежные средства все многодетные, вне зависимости от того, малоимущие они или нет.

С 2011 года размер выплат составляет 7 500 рублей для тех детей, что идут в школу впервые и 5 000 рублей для учащихся 2 – 11 классов.

Заявление для предоставления денежных выплат можно подать в управление социальной защиты населения, МФЦ либо в электронном виде через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Как сообщили в Министерстве социальной защиты Алтайского края, по состоянию на 15 июля 2019 года, данные денежные выплаты предоставлены для подготовки к школе на 2019-2020 учебный год 15,4 тысячам первоклассников и учащихся 2-11 классов на общую сумму 82,3 млн рублей. Всего в 2019 году планируется предоставить выплаты для подготовки к школе 50 тысячам школьников.

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Расходы на учебники

В соответствии со ст. 35 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» всем учащимся бесплатно предоставляются учебники и учебные пособия за счет бюджетных ассигнований.

Алтайский край выполняет свои полномочия, ежегодно выделяя средства из краевого бюджета согласно нормативам финансирования. В Алтайском крае в 2019 году субвенция на учебные расходы увеличена на 40% (1400 руб.) из этой суммы школы используют не менее 65 % (910 рублей) на приобретение учебников (приказ Минобрнауки АК от 07.12.2018 № 70-П).

Также муниципальные образования выделяют средства из местных бюджетов на приобретение учебников. В Министерстве нас заверили, что по состоянию на 15 июля 2018 года все учащиеся обеспечены учебниками за счет фондов школьных библиотек.