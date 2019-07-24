«КамАЗ» может открыть свое представительство в Горном Алтае

Новости 23.07.2019 13:15 277

Представительство «КамАЗ» может появится в Республике Алтай – данный вопрос будили временно исполняющий обязанности главы региона Олег Хорохордин и генеральный директор ПАО «КамАЗ», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Сергей Когогин.

Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, по словам Олега Хорохордина, сегодня основной точкой роста региона является сельское хозяйство, для развития которого требуется спецтехника.

«Для удовлетворения спроса назрела необходимость создания в Республике Алтай подразделения крупной компании. Анализ потребности показывает, что наиболее востребованной является техника, производимая ПАО «КамАЗ», поэтому появление в Республике Алтай подразделения этого предприятия позволило бы нашим учреждениям удовлетворить потребность в приобретении новой техники на наиболее выгодных финансовых условиях и с минимальными организационными издержками», - подчеркнул врио главы региона.

В свою очередь, Сергей Когогин отметил, что принятие решения об открытии в республике представительства крупнейшего в России производителя грузовиков требует изучения всех юридических и экономических аспектов.

ПАО «КамАЗ» - российская компания, производитель дизельных грузовых автомобилей и дизелей, действующая с 1976 года. Также выпускает автобусы, тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие. Основное производство расположено в городе Набережные Челны.