Новости «мусорной» реформы: на обустройство полигонов денег не дадут

Новости 23.07.2019 12:50 239

О новом порядке выделения средств на утилизацию мусора в регионах и других нововведениях в реализации «мусорной» реформы рассказал председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По словам Бурматова, выделять по проекту «Экология» средства на создание новых утилизационных полигонов нецелесообразно, поскольку это – регулярные затраты, не меняющие экологическую ситуацию. Парламентарий считает, что финансирование следует предоставлять тем регионам, где практикуется раздельный сбор мусора и его переработка. На данный момент подобная практика охватывает лишь 20% субъектов РФ.

Также Бурматов сообщил, что три четверти регионов пока что игнорируют публичное обсуждение схем обращения с отходами, в том числе – определение мест строительства полигонов или мусороперерабатывающих заводов. Депутат напомнил, что уже до конца года обсуждения должны быть завершены.

Мусорные полигоны в Алтайском крае: лимит исчерпан на 100%? Новости 15.07.2019 9:15 К 2024 году с такой проблемой могут столкнуться еще 10 субъектов федерации. 771

Парламентарий упомянул еще одну важную поправку, касающуюся перевозки мусора из одного региона в другой. Теперь порядок перемещения отходов между субъектами будет регламентироваться отдельным документом, разработанным правительством.

Кроме того, Бурматов пообещал, что в Госдуме добьются снижения платы за вывоз мусора для граждан. Конкретные предложения со всеми необходимыми расчетами были представлены еще в конце марта. Депутаты предлагают взимать плату за фактически накопленные объёмы мусора, дифференцировать нормативы для многоквартирных и частных домов и снизить плату для тех, кто собирает отходы раздельно, превращая мусор в полезное сырьё.

Осенью депутаты намерены пригласить в Госдуму министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, чтобы выслушать его отчет о выполнении соответствующих поручений премьер-министра Дмитрия Медведева.

Барнаульский регоператор рассказал о новом способе оплаты за вывоз мусора Новости 17.07.2019 14:40 Он подтвердил, что способ нельзя назвать совсем новым 498

Также Бурматов рассказал о планах «Единой России» по созданию двух сервисов: