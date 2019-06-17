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День города в Барнауле пройдет в безалкогольном формате

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Продажу алкогольных напитков ограничат в Барнауле в День города, который состоится в этом году 7 сентября.

Соответствующее постановление подписано главой краевой столицы Сергеем Дугиным и опубликовано на официальном сайте мэрии.

Согласно документу, в день празднования 289-летия Барнаула, 7 сентября, руководителям предприятий розничной торговли рекомендовано не осуществлять реализацию алкогольной продукции и пива в период с 09:00 до 21:00.

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В постановлении также уточняется, что данная мера преследует цель обеспечения общественного порядка в местах массового скопления людей при проведении мероприятий, посвященных Дню города,

Контроль за исполнением документа возложен на заместителя главы администрации краевой столицы по экономической политике Вячеслава Химочку.

Напомним, что ограничение реализации алкоголя в Барнауле вводится ежегодно во время празднования Дня города.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: sterhluki.ru