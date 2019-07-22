«Город-недоразумение»: Артемий Лебедев вновь нелестно высказался о Новосибирске

Новости 23.07.2019 11:10 228

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев вновь нелестно высказался о Новосибирске, назвав административную столицу Сибири «гордом-недоразумением».

Так, в своем интервью главреду журнала MAXIM Александру Маленкову Артемий Лебедев отметил: «Новосибирск — вообще город-недоразумение. Он большой, но он так и не стал городом. Там есть только один кусок Красного проспекта... Новосибирску очень не повезло».

При этом дизайнер порекомендовал собеседнику не ехать в столицу Сибири, пояснив: «Рядом есть Томск, Иркутск и далее со всеми остановками. Весь Дальний Восток прекрасный. Хабаровск вообще изумительный».

Три сибирских города признаны самыми дорогими для проживания в мире Новости 22.07.2019 18:45 При составлении рейтинга учитывались стоимость проживания, пропитания, коммуналки и прочих расходов 11504

Впрочем затем Аремий Лебедев и вовсе заявил, что в России, если посмотреть на карту, получается так – после Урала «как бы ничего и нет».

«Фактически ты можешь просто перелететь сразу на тот берег и там кайф получать», - добавил дизайнер.

Отметим, что Новосибирск уже не в первый раз удостаиваться не самой лестной оценки от Артемия Лебедева.