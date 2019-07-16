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В истории с «барнаульским разломом» появились новые подробности

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Собственник здания, известного  больше как «барнаульский разлом» по улице Партизанской, 60, решил его продать за 20 млн рублей. Напомним, завершение стройки может быть сопряжено с серьезными проблемами: администрация города считает этот объект самовольной постройкой, оно подлежит сносу.

Как следует из информации «Алтайского портала недвижимости», риэлторы продолжают активно рекламировать площади в этом здании под аренду. Ее стоимость заявлена в пределах 1000 рублей за 1 кв. м. К слову, на часть помещений уже найдены клиенты. Также недавно появилось и объявление о продаже всего здания целиком от того же агента.

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Планировалось, что объект буден сдан в эксплуатацию к концу июля.  «Некапитальное строение, общей площадью 528 кв. м. на собственном земельном участке 638 кв. м. Отопление, вода, канализация – центральные, электричество - 60 кВт (с возможностью увеличения). Инвестиционная привлекательность: формируется пул арендаторов с целью вывода проекта на срок окупаемости: 5-6 лет (16% - 20% годовых)», -  говорится в объявлении.

Агент выразил уверенность в том, что проект согласован со всеми компетентными органами, и на сегодняшний день идет процесс строительства. По его словам, на фотографиях в объявлении приведены примеры визуализации рекламных вывесок, и с данными брендами нет никаких арендных отношений.

Напомним, ранее владельцами многострадального участка являлись предприниматели Алексей Аболымов и гражданин Дании Ниель Смит. В далеком 2006-м году двое бизнесменов возвели здесь 7-этажный бизнес-центр. Однако в процессе стройки возникли финансовые проблемы и неразбериха. В результате объект был распилен на две части и получил название «барнаульский разлом».

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Автор: Политсиб.ру