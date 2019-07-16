«Экстремистка» из Барнаула Мария Мотузная отсудила 100 тысяч за уголовное преследование

Новости 23.07.2019 9:40 469

Уроженка Барнаула Мария Мотузная, которая находилась под уголовным преследованием за публикации в соцсетях, отсудила у государства 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

«Суд вынес решение, что государство должно выплатить мне 100000 рублей за незаконное уголовное преследование! Учитывая что тем, кто сидел в СИЗО, например, выплачивали максимум 50К — это победа!», - написала девушка на своей странице в twitter.

Как неоднократно сообщал «Политсибру», Марию Мотузную из-за мемов в «Вконтакте» обвиняли в экстремизме по статье 282 УК РФ и оскорблении чувств верующих по статье 148 УК РФ.

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Уголовное преследование было прекращено в связи с частичной декриминализацией «экстремистской» статьи. Что касается ст. 148 УК РФ, здесь истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

После того, как было прекращено уголовное производство в отношении Мотузной, прокуратура Индустриального района Барнаула официально извинилась перед девушкой.

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Также сообщалось, что в качестве компенсации Мария хотела отсудить у государства 1 миллион рублей.

Напомним и то, что заявление об оскорблении чувств от просмотра изображений в социальной сети на Мотузную написали две студентки Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Анастасия Битнер и Дарья Исаенко.