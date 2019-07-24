Виктор Томенко «закрыл» еще одну вакансию в правительстве Алтайского края

Новости 23.07.2019 8:15 377

На сайте краевого правительства появился документ с распоряжением губернатора региона Виктора Томенко о новом назначении.

С 30 июля в должности начальника департамента администрации губернатора и правительства края по вопросам внутренней политики будет работать Юрий Проскурин - действительный государственный советник Алтайского края второго класса. До своего назначения он работал на этой же должности в роли исполняющего обязанности.

Что о нем известно?

Юрий Проскурин родился в поселке Комсомольском Павловского района 4 мая в 1974 году.

С 1993 по 1998 год – студент факультета иностранных языков Барнаульского государственного педагогического университета. Совмещая учебу в университете, успевал работать учителем страноведения США и Великобритании в школе с углубленным изучением английского языка № 22 города Барнаула.

С 1999 года по 2002 год – специалист по связям с общественностью АФ ООО «Межрегионгаз» РАО «Газпром» и АФ ООО «Торговый дом «Востокгазпром». Также проходил обучение в штатах.

В этот период с августа 2001 года по июль 2002 года очно проходил обучение в бизнес-школе Питсбургского университета, США.

С 2004 по 2006 год – заместитель директора ООО «Сибирь контракт».

С 2007 по 2010 год – генеральный директор ООО «Магистр Инвест».

С 2010 по апрель 2017 года - заместитель главы администрации Павловского района по экономике, затем - заместитель главы администрации района по работе с органами местного самоуправления, государственными органами и общественными объединениями.

С 2012 по 2015 год учился заочно в Алтайской академии экономики и права. (Бакалавр, юриспруденция).

С 2015 года по апрель 2017 года – заместитель главы администрации Павловского района по работе с органами местного самоуправления и социальной политике.

Женат, воспитывает сына.