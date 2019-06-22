Необычная подсветка появится на историческом здании Бийска

Новости 22.07.2019 17:25 285

В исторической части Бийска сделают подсветку на объекте культурного наследия регионального значения «Дом Васеневых», который находится по адресу: ул. Советская, 30. Работы в рамках реализации городской программы уже начались с конца 2018 года.

Как сообщает пресс-служба Алтайохранкультуры, первыми счастливчиками получившими подсветку стали два памятника начала XX века: Музей Чуйского тракта – объект культурного наследия «Дом Варвинских» и Бийский драматический театр («Народный дом»).

Для декоративного освещения зданий были применены особые светодиодные светильники со сложной оптической системой, которые фокусируют свет под разными углами. Власти города решили, что необходимо улучшить освещение памятников в ночное время.

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Организация архитектурного освещения фасада исторических зданий - это отличная возможность сделать более заметным силуэт объекта и подчеркнуть его индивидуальность в темное время суток. Красивая, выразительная подсветка, без сомнения, обращает внимание и выделяет здание из общего числа строений, - говорится на сайте Алтайохранкультуры. По плану, все работы должны закончить к сентябрю.

Городской особняк, расположенный на углу переулка Гилева и улицы Советской, построен известным купцом и путешественником Алексеем Даниловичем Васеневым для своей семьи. Большое здание из красного кирпича с высоким цокольным этажом возведено в 1900 году. Фасады особняка выполнены в модном тогда псевдорусском стиле с богатым пластическим декором в эклектической трактовке.

В начале ХХ века имя А.Д. Васенова было широко известно среди русских путешественников и стояло в одном ряду с такими исследователями Северной Монголии как Г.Н. Потанин, М.В. Певцов, Д.А. Клеменец и другие. Он не только организовывал и финансировал научные экспедиции, но и сам, во главе караванов, прошел тысячи километров по дорогам Китая и Монголии.