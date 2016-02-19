Три сибирских города признаны самыми дорогими для проживания в мире

Новости 22.07.2019 18:45 11481

Сразу три сибирских административных центра – Красноярск, Новосибирск и Томск – вошли в число самых дорогих городов мира по версии агентства Numbeo.

Всего составители рейтинга включили в перечень 377 городов. В их число вошли 16 российских.

При ранжировании учитывались стоимость проживания, пропитания, коммуналки и прочих расходов в том или ином населенном пункте.

В итоге самыми дорогими для жизни городами на планете признаны швейцарские Базель, Цюрих, Лозанна, Женева и Берн.

В каких рейтингах Барнаул обошел другие города? Новости 19.02.2016 18:47 956

Что касается самых дорогих российских городов, то рейтинг выглядит так:

Москва – 1 место в России и 221 в мире;

Санкт-Петербург – 2 место в России и 255 в мире;

Нижний Новгород – 3 место в Росси и 269 в мире;

Екатеринбург – 4 место в мире и 278 в мире;

Красноярск – 5 место в России и 281 в мире;

Казань – 6 место в России и 286 в мире;

Самара – 7 место в России и 287 в мире;

Ростов-на-Дону – 8 место в России и 293 в мире;

Новосибирск – 9 место в России и 294 в мире;

Калининград – 10 место в России и 297 в мире;

Воронеж – 11 место в России и 299 в мире;

Пермь – 12 место в России и 302 в мире;

Краснодар – 13 место в России и 304 в мире;

Челябинск – 14 место в России и 307 в мире;

Томск – 15 место в России и 311 в мире;

Ижевск – 16 место в России и 316 в мире.