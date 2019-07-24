Рассказываем, в каких домах в Барнауле временно отключат воду

Новости 22.07.2019 19:30 212

В связи с реконструкцией тепловых сетей, а также обнаруженными повреждениями на магистральных трубопроводах, временно будет ограничена подача горячего водоснабжения для части домов города Барнаула на срок от одного до 14 дней.

Энергетики Сибирской генерирующей компании в Барнауле продолжают реализацию проекта по реконструкции тепловых сетей. В связи с изменением проектных решений по перекладке трубопровода на участке по адресу Малахова, 116, вынуждено продлеваются даты ограничения горячей воды:

· До 12.00 26 июля - для 26 многоквартирных домов и 2 школы по улице Малахова и Павловский тракт;

Из-за обнаруженных повреждений на магистральной тепловой сети, на время их устранения, 1 сутки, под ограничение попадают жители Железнодорожного района:

· С 20.00 23 июля до 20.00 24 июля - 88 многоквартирных домов, больница, школа и 2 детских сада от ул. Северо-Западной до ж/д выемки по проспекту Ленина.

При запуске горячей воды в районе ВРЗ, были обнаружены повреждения на тепловой сети, в связи с чем до их устранения ограничена подача ресурса для домов по ул. Водопроводной, 134 и 74.

Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь уже оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временное ограничение ресурса:

· С 20 по 26 июля включительно - 2 многоквартирных дома и магазин по улице Сухэ-Батора;

· С 25 по 26 июля включительно - 4 многоквартирных дома, Янтарный рынок и 80 частных домов в границе улиц Малахова, Сухэ-Батора, Новгородская и 4-й Станкостроительный проезд;

· С 10.00 25 июля до 9.00 26 июля - 19 многоквартирных домов, детский сад, 2 больницы и пожарная часть по улицам Малахова, Г. Исакова, Гущина и Юрина;

· С 16 июля по 30 июля включительно - 6 многоквартирных домов и спортивная школа по улице Г. Исакова;

· С 11 по 1 августа - детский сад по улице Сизова 22;

Список всех объектов, где будет ограничена подача горячей воды, с указанием времени отключения - отмечен на карте:

Пояснения:

· Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей;

· Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена.

· Над домом не стоит никакой знак, значит ресурс исправно подается в ваш до, если горячей воды по какой-то причине нет - нужно обратиться в управляющую домом компанию.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.