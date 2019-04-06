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Барнаульца судят за зверское убийство родственницы

Новости
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В Барнауле завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего  местного жителя. Он обвиняется в убийстве своей родственницы.

Как сообщает региональный Следком, утром 31 марта 2019 года в одной из квартир дома, расположенного  на улице Привокзальной во время тушения пожара обнаружено тело 68-летней женщины с признаками насильственной смерти.

В пресс-службе рассказали, что преступление было совершено в условиях неочевидности. Более суток следователи и полицейские отрабатывали разные версии убийства. В итоге главным подозреваемым оказался ее 32-летний племянник.

Барнаулец зарезал родственницу ради квартиры

Барнаулец зарезал родственницу ради квартиры

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Ему предъявили обвинение и посадили в СИЗО.

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Выяснилось, вечером 30 марта он пришел к женщине в гости и предложил поменяться квартирами. Пенсионерка отказалась и между ними разгорелся конфликт. Родственник несколько раз ударил её ножом по шее и  скрылся.

Чтобы «замести следы», мужчина вернулся на следующий день и совершил поджог квартиры. «После этого обвиняемый выбросил одежду и орудие преступления с целью уничтожения улик», - говорится в сообщении СК.

В ходе следствия мужчина дал признательные показания. Он был заключен под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Автор: Политсиб.ру