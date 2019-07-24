Кокорин и Мамаев могут трудоустроиться в барнаульскую фирму по пошиву одежды

Новости 22.07.2019 18:10 315

Компания Vamos-sport, занимающаяся производством спортивной одежды, намерена предложить футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву контракт на выгодных условиях. Об этом сказано в Instagram самой компании.

Руководители компании, ранее были известными барнаульскими футболистами Александр Яркин и Антон Новоселов заявили, что готовы предложить футболистам более выгодное сотрудничество, которое им предложено в ИК-4, куда футболистов этапировали до 6 ноября (Мамаев) и 7 декабря (Кокорин).

«Наша компания Vamos-sport будет очень рада, если ребята вернутся в большой футбол,подпишут контракт с хорошим клубом и будут радовать всех болельщиков своей прекрасной игрой! А если предложений не последует, мы ждем их в Барнауле для обсуждения работы на нашем швейном производстве», – написано в Instagram-аккаунте компании.

Ранее, в эфире передачи «Вести» было сказано, что скандальные футболисты начали работу в швейном цехе, где им будут платить по 9,3 тысячи рублей (11,2 тысяч рублей до вычета налогов). Работать они будут шесть дней в неделю.

Руководство Vamos-sport подчеркивает, что приступить к обсуждению деталей контракта они смогут только после освобождения футболистов.

Следует заметить, что сообщение компании можно расценивать как акт иронии, так как футболисты скорее всего не заинтересуются работой в швейном цеху после освобождения. Кроме того, сложно предполагать, что карьера футболистов закончена. В любом случае, перспективы их прихода на работу в барнаульскую фирму выглядят как хороший PR-ход от последней.

Напомним, в октябре 2018 года Мамаев, братья Кокорины и Александр Протасовицкий подрались с двумя чиновниками и водителем ведущей «Первого канала».