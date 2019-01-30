Житель Алтайского края украл поваленное ветром дерево и попал под уголовное дело

Новости 22.07.2019 19:50 331

Житель Алтайского края, укравший поваленное ветром дерево, стал фигурантом уголовного дела – в региональном Минприроды в связи с этим сетуют на то, что граждане продолжают путать понятия «валежник», «сухостой» и «ветровальная древесина».

Напомним, что с текущего года жители края могут вести заготовку валежника для собственных нужд. Однако нередко, граждане берут себе природные ресурсы, которые не попадают под дефиницию «валежник».

По словам начальника отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Барнаульскому лесничеству Владимира Ховякова, большинство граждан считают, что древесина, вывороченная с корнем, является валежником и тем самым, порою сами того не осознавая, нарушают лесное законодательство.

Алтайское минприроды призвало жителей региона не путать сбор валежника и рубку сухостоя Новости 30.01.2019 18:15 Лесные инспекторы выявили четыре факта незаконной рубки сухостойных деревьев на территории Павловского лесничества 592

Подобного рода инцидент случился как раз в Барнаульском лесничестве. Так, еще в мае здесь бы выявлен очередной факт хищения ветровальной древесины 9,78 кубометра.

Нарушителя удалось установить. Им оказался житель села Черемное Павловского района. Ущерб от незаконных действий гражданина составил 4608 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Нарушитель свою вину признал и возместил ущерб в полном объеме.

В итоге мировой судья постановил назначить виновнику хищения меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Напомним, что согласно букве закона, заготовка валежника представляет собой сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале.