Катер врезался в баржу на Телецком озере: пострадали пять человек

Новости 22.07.2019 16:40 395

Пять человек пострадали при столкновении катера с баржей на Телецком озере в Республике Алтай – трое получили тяжелые травмы, сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Инцидент произошел накануне. По данным транспортной полиции, один из местных жителей, управляя катером, допустил столкновение с пришвартованной баржей.

«В результате происшествия пострадали 5 человек, трое из которых с тяжелыми травмами госпитализированы службой медицинской авиации в Республиканскую больницу», - информируют в ведомстве.

Установлено, что граждане отдыхали в кафе и хотели утром проследовать на зафрахтованном катере к туристической базе, расположенной на урочище Усть-Тюбэ. По данным правоохранителей, трое из пяти пассажиров легли отдыхать в носовой части катера. Во время движения катера в связи с густым туманом судоводитель не увидел пришвартованную баржу и допустил с ней столкновение.

На Алтае прекратили поиски вертолета, упавшего в Телецкое озеро Новости 27.07.2017 15:50 258

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета, в свою очередь, сообщают, что в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

В Следкоме также уточнили локацию, где произошел инцидент – столкновение катера «Пурсуит-2150» с баржей случилось вблизи Чулышманского пирса, расположенного в селе Артыбаш.

В рамках расследования уголовно дела правоохранителями произведены осмотры катера и баржи. Также изучается техническая документация на судно, устанавливаются все обстоятельства ЧП.