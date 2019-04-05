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Кандидатская «медиана»: зарегистрирована половина претендентов на пост мэра Новосибирска

Новости
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Избирком зарегистрировал в качестве кандидатов на пост мэра Новосибирска 10 человек – это половина от общего числа претендентов, которые заявили о своем выдвижении.

По состоянию на 22 июля официальный статус участников «мэрской» кампании получили действующий городской голова Анатолий Локоть, бывший вице-губернатор НСО Виктор Козодой, экс-заместитель мэра Данияр Сафиуллин, депутаты новосибирского горсовета Наталья Пинус и Евгений Лебедев, член областного заксобрания Дарья Украинцева, адвокат Александр Гультяев, предприниматель Сергей Проничев, телеведущая Юлия Сапина и замрук управления гражданской защиты Бердска Александр Трушакин.

Всего, напомним, о желании принять участие в выборах мэра Новосибирска в качестве кандидатов заявили 20 человек. Из них 17 человек – представители политических партий, еще трое – самовыдвиженцы.

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Высказываясь о текущей ситуации, связанной с ходом избирательной кампании, новосибирский политолог Алексей Осипов в беседе с «Политсибру» отметил, что он имеет инерционный характер.

«Есть ощущение, что избиратели, скорее, выступают за сохранение имеющегося положения дел. Как ситуация повернется через неделю или две – непонятно. В принципе, произойти могут любые вещи и какие-то точные прогнозы пока делать рано», - отметил эксперт.

Что касается регистрации ранее выдвинувшихся в мэры кандидатов, то по этому поводу собеседник заметил: «Думаю, регистрация большинства из них пройдет без особых проблем. Вряд ли им будут чинить какие-то препятствия. К тому же подавляющая их часть выдвинута от политических партий, что облегчает процедуру».

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ok.ru