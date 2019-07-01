Назначен новый директор барнаульского завода «Модест»

Новости 22.07.2019 16:05 302

Новым руководителем барнаульского молочного завода «Модест» назначен Дмитрий Ширнин. Об этом сообщает altapress.ru.

Сообщается, что пока прежний директор Антонида Устинова находится на больничном, он будет сменять ее как исполняющий обязанности.

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Известно, что собственники завода – краевые власти, рассматривали на этот пост несколько кандидатур. В итоге выбор пал на ранее возглавлявшего барнаульское предприятие «Сибирское подворье» Ширнина.

Об именах других претендентов на должность директора ничего не известно. В пятницу, 19 июля, Дмитрий Ширнин был представлен коллективу «Модеста».

Напомним, что ранее в Алтайском крае было возбуждено уголовное дело о взятке в отношении топ-менеджера АО «Модест» Антониды Устиновой.