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Назначен новый директор барнаульского завода «Модест»

Новости
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Новым руководителем барнаульского молочного завода «Модест» назначен Дмитрий Ширнин. Об этом сообщает altapress.ru.

Сообщается, что пока прежний директор Антонида Устинова находится на больничном, он будет сменять ее как исполняющий обязанности.

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Известно, что собственники завода – краевые власти, рассматривали на этот пост несколько кандидатур. В итоге выбор пал на ранее возглавлявшего барнаульское предприятие «Сибирское подворье» Ширнина.

Об именах других претендентов на должность директора ничего не известно. В пятницу, 19 июля, Дмитрий Ширнин был представлен коллективу «Модеста».

Напомним, что ранее в Алтайском крае было возбуждено уголовное дело о взятке в отношении топ-менеджера АО «Модест» Антониды Устиновой.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: productcenter.ru