KIA определился с новым официальным дилером в Барнауле

Новости 22.07.2019 15:35 273

Компания «КИА Моторс Россия и СНГ» подвела итоги тендера за право быть третьим официальным дилером в Барнауле. Победителем стал крупный местный мультибрендовый авторитейлер «АлтайЕвроМоторс», который ранее получил дилерство Toyota и Lexus в регионе.

Как пишет «Континент Сибирь», данную информацию подтвердил ведущий специалист по связям с общественностью «КИА Моторс Россия и СНГ» Георгий Голубев.

Отметим, группа компаний «АлтайЕвроМоторс» является официальным дилером Audi, Volkswagen в Барнауле, а также уполномоченным партнером Toyota и Lexus в этом регионе. В настоящее время «АлтайЕвроМоторс» осуществляет строительство полнофункциональных салонов Toyota и Lexus в Барнауле.

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По мнению экспертов, после переезда этих брендов у компании высвободятся площади в действующих салонах на Павловском тракте, и логично предположить, что на одной из площадок может быть размещен салон KIA. Запуск дилерского центра корейской марки, согласно имеющимся данным, может произойти уже в 1 квартале 2020 года.

По данным «Автостат.Инфо», за 2018 год в Алтайском крае было зарегистрировано 824 новых автомобилей KIA, что меньше, чем у Hyundai и Lada. Для сравнения: за тот же период в Кемеровской области было зарегистрировано 3008, в Иркутской - 1128, в Томской - 980 новых автомобилей KIA.

Сегодня в Алтайском крае уже работает двое официальных дилеров корейской марки KIA - «Барнаул Моторс» и ГК «Реал-Моторс». На текущий момент оба дилера выразили свою готовность продолжить работу с маркой.