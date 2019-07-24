Барнаульцы не могут добиться регистрации машиномест

Новости 22.07.2019 14:50 289

Многие покупатели машиномест в новостройках Барнаула не могут их оформить в собственность. Это связано с тем, что некоторые площади не соответствуют предельно допустимым габаритам. Проблема была озвучена начальником отдела регистрации ограничений Управления Росреестра по Алтайскому краю Татьяной Афанасьевой 18 июля на семинаре «Оформление документов на недвижимость: актуальные изменения для предпринимателей». Об этом пишет «Алтайский портал недвижимости».

Поднятию темы предшествовало принятие машиноместа самостоятельным объектом недвижимости еще 1 января 2017 года. С тех пор его необходимо регистрировать и ставить на кадастровый учет. Минэкономразвития России установило минимальный размер парковки, предусматривающий 5,3 на 2,5 м, максимальный размер – 6,2Х3,6 м.

Однако, дома, которые в Барнауле сдаются сегодня, начинали строить два-три года назад, а проектировать еще раньше, когда изменений в законе еще никто не ждал. Дольщики, приобретая машиноместа, не могут их оформить в собственность, так как в Росреестре вынуждены им отказывать.

«Если машиноместо не соответствует специально установленным нормативным требованиям, мы не сможем поставить его на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности. При этом проблем не возникает на стадии регистрации договора долевого участия. Ведь разрешение на строительство дома получено, поэтому у Росреестра есть основания зарегистрировать договор», - пояснила Афанасьева.

На сегодняшний день, в Барнауле возводится как минимум 15 высотных жилых комплексов с подземными парковками или отдельными пристройками для хранения там машин. Стоимость разная, по габаритам они могут быть от 14 до 25 кв.м. При этом, по словам Татьяны Афанасьевой, застройщик никак не предупреждает потенциальных клиентов о возможных сложностях.

О готовности донесения до застройщиков информации о возможных неудобствах заявил начальник отдела строительства комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Илья Соболев. По его словам, это будет сделано для того, чтобы в будущем у дольщиков не возникло проблем на почве таких ситуаций.