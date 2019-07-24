Алтай-Кокс награждает работников к Дню металлурга

Новости 22.07.2019 14:30 142

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню металлурга.

Генеральный директор Алтай-Кокса Павел Лизогуб открыл обновленную Галерею почета и вручил шести заводчанам награды Министерства промышленности и торговли РФ.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил металлургов и вручил медали Алтайского края «За заслуги в труде» бригадиру углеподготовительного цеха Сергею Пустовалову, машинисту коксовых машин Алексею Кривощекову, мастеру цеха улавливания Евгению Устинову, огнеупорщику специализированного цеха по горячим ремонтам Сергею Подольхову. Губернатор Алтайского края поблагодарил коллектив Алтай-Кокса за достижение высоких показателей в производстве.

Более 30 работников завода отметили почетными грамотами регионального Правительства, Министерства Алтайского края по промышленности и энергетике, Алтайского краевого Законодательного Собрания, Алтайкрайсовпрофа, благодарственными письмами Губернатора.

Благодарственные письма и почетные грамоты своих ведомств сотрудникам завода вручили депутат Алтайского краевого законодательного Собрания Сергей Приб, глава Заринска Иван Терешкин, депутат Госдумы Наталья Кувшинова и другие.

Более 200 наград удостоились работники Алтай-Кокса в День металлурга. Все награжденные получили памятные подарки и денежные премии.