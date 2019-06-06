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Голодные новосибирцы выстроились в очередь за дешевой барнаульской шаурмой

Новости
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Жители Новосибирска на минувших выходных готовы были ждать около часа шаурму и пиццу, которые продавали по скидке по случаю открытия нового заведения общепита.

Как сообщает НГС, речь идет о барнаульской сети фастфуда "Грильница", которая открыла свою первую точку в столице Сибири. Отмечается, что во время открытия кафе небольшое помещение было заполнено людьми, а очередь начиналась еще в дверях.

Впрочем, людей не останавливало то, что своего заказа придется подождать – готовность приобрести еду в новой точке горожане объясняли анонсированной скидкой.

Ожидается, что в скором времени указанная барнаульская сеть откроет еще одно заведение в Новосибирске, а также имеет планы выйти на кузбасский, томский и красноярский рынки.

Следует отметить, что «Грильница» не единственная сеть общепита, которая вышла на новосибирский рынок. Ранее в столице СФО начали работать такие компании с «корнями» из Барнаула, как «Гриль № 1» и Miami pizza.

В Новосибирске появятся две сети фастфуда из Барнаула

В Новосибирске появятся две сети фастфуда из Барнаула

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Две сети закусочных из Барнаула откроют свои заведения в Новосибирске

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ngs.ru