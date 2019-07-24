Тусовка или сон: барнаульцы борются с развлекательным комплексом

Новости 22.07.2019 13:55 213

Что для одних – развлечение, то для других – мука. Жители пригорода Барнаула стали заложниками неудачного соседства и продолжают войну против развлекательного комплекса «Планета Q», который расположен в поселке Борзовая Заимка. Это место заработало для них репутацию самого главного врага.

Как пишет «Толк», раньше барнаульцы жаловались на громкую музыку, которая им мешает спать. Теперь добавилась еще одна проблема – вода от бассейнов и душевых стекает в овраг и на тропинки, где ходят люди, пояснили жители Заимки. При этом руководство развлекательного клуба уверяет местных жителей, что шуметь им якобы разрешила администрация.

Комплекс возвели на территории бывшего детского лагеря «Ландыш». В администрации Барнаула пояснили, что сегодня земельный участок по адресу: город Барнаул, поселок Борзовая Заимка, улица Байкальская, 47 находится в собственности ООО «КУ». По данным редакции, бизнес «Планета Q» принадлежит директору строительной компании «Союз Строй» Юрию Погуляеву.

Интересно, но в выписке из Единого государственного реестра недвижимости о данной территории указана информация, что этот участок по улице Байкальской, 47 разрешено использовать только под санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, а также для учреждений отдыха и туризма.

На вопрос, законно ли открытие ночного заведения, работающего в формате ночного клуба, по данному адресу, в мэрии пояснили, что градостроительным регламентом данной территориальной зоны не предусмотрен вид разрешенного использования земельного участка «ночное заведение в формате ночного клуба». При этом администрация города ответила, что рассматриваемый земельный участок расположен в ландшафтно-рекреационной зоне. Назначение земельного участка соответствует данному объекту с видом разрешенного использования.

Контроль за организацией открытия и строительством развлекательного комплекса на территории данного земельного участка в полномочия администрации Центрального района города Барнаула не входит, – говорится в сообщении администрации.

Конфликт с жильцами поселка начался с самого открытия комплекса. Между тем управляющий комплекса выразил уверенность в том, что причина такого настроя жителей поселка – социальная ненависть.

Против стройки выступило много людей. Местные жители уверены, что клуб построили незаконно: на территории, где разрешена только санаторно-оздоровительная деятельность. Кроме того, с ними никто не согласовывал строительство развлекательного комплекса. Жильцы массово подавали заявление в прокуратуру и Роспотребнадзор, однако реакции властей так и дождались.