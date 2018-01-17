О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Барнаульские кондукторы получат новые брендированные жилеты за 325 тысяч

Новости
254
0

Барнаульское муниципальное унитарное предприятие «Горэлектротранс» ищет поставщика жилетов для своих кондукторов – соответствующая информация опубликована на сайте Госзакупок.

Максимальная сумма закупки составляет 324 999 рублей. Предприятие намерено приобрести для кондукторов 300 зимних жилетов и 250 летних жилетов размеров от 46 до 70.

Глава Барнаула поручил Горэлектротрансу усилить меры по охране труда после гибели сотрудницы

Глава Барнаула поручил Горэлектротрансу усилить меры по охране труда после гибели сотрудницы

Новости

452

Все жилеты должны иметь прямой силуэт, V-образный вырез горловины, глубокую пройму и застежку – молнию по всей длине. Каждый комплект спецодежды также должен быть забрендирован и иметь надпись на спине МУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС».

На груди каждого жилета должна быть надпись «КОНДУКТОР».

"Логотипы выполнены шелкографическим методом, печать красками серии "sericol" или эквивалент (устойчивость окраски к стирке, к трению, к свету). Шрифт надписей – Impact", - говорится в документах закупки.

Если разделить максимальную сумму контракта на общее количество заказываемых жилетов, получается, что одна товарная позиция обойдется заказчику примерно в 590 рублей.

Какие работы доверят барнаульским осужденным в этом году?

Какие работы доверят барнаульским осужденным в этом году?

Новости

4 июня администрацией Барнаула утвержден перечень видов исправительных работ, а также мест и объектов, где они будут проводиться

558

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: vk.com/et_barnaul