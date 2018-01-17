Барнаульское муниципальное унитарное предприятие «Горэлектротранс» ищет поставщика жилетов для своих кондукторов – соответствующая информация опубликована на сайте Госзакупок.
Максимальная сумма закупки составляет 324 999 рублей. Предприятие намерено приобрести для кондукторов 300 зимних жилетов и 250 летних жилетов размеров от 46 до 70.
Все жилеты должны иметь прямой силуэт, V-образный вырез горловины, глубокую пройму и застежку – молнию по всей длине. Каждый комплект спецодежды также должен быть забрендирован и иметь надпись на спине МУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС».
На груди каждого жилета должна быть надпись «КОНДУКТОР».
"Логотипы выполнены шелкографическим методом, печать красками серии "sericol" или эквивалент (устойчивость окраски к стирке, к трению, к свету). Шрифт надписей – Impact", - говорится в документах закупки.
Если разделить максимальную сумму контракта на общее количество заказываемых жилетов, получается, что одна товарная позиция обойдется заказчику примерно в 590 рублей.
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