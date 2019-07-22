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Россияне могут потерять возможность оплачивать свои кредиты в 2021 году

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Многие заемщики в России могут потерять возможность выплачивать свои кредиты банкам. Об этом рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его мнению, к 2021 году в России сложится такая ситуация когда граждане не смогут перекредитоваться и больше не смогут выплачивать банкам долги, которые в тот момент ограничат выдачу новых займов. Такая ситуация, по мнению Орешкина, приведет к потере 3% ВВП в России.

Он добавил, что рост проблемы можно затормозить сдерживанием потребительского кредитования.  Глава Минэкономразвития уточнил, что меры по сдерживанию входят в зону ответственности Центробанка России.

Напомним, что с 1 октября ЦБ вводит специальный показатель для соотношения платежа к доходу заемщика, с учетом уже имеющихся долгов.

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По мнению Орешкина нужно уже сейчас что-то придумывать, потому что через какое-то время начнется рост просрочки по займам и банки перестанут выдавать кредиты гражданам, что приведет к росту числа проблем.

«Давайте не увеличивать проблему и не отодвигать проблему, по нашим оценкам, в 2021 году она в любом случае взорвется, мы до 2022 года уже не дотянем», — сказал министр.Максим Орешкин напомнил про данные ЦБ за четвертый квартал 2018 года, который показал превышение до 60% платежей по кредитам от ежемесячного дохода у трети заемщиков в стране. Объем долгов, в свою очередь, вырос на 1,8 трлн рублей. Если сохранится высокий темп кредитования, то совсем скоро сумма будет уже 2,5 трлн рублей.

«То есть это на каждого человека, который в этой системе находится, [приходится] несколько десятков тысяч рублей», — сообщил он.

В итоге, по прогнозам министра, люди, потеряв возможность перекредитоваться, начнут игнорировать платежи по кредитам.

«Мы из плюс двух с половиной можем перейти в минус один, а это 3% ВВП, удар по конечному спросу за короткий период времени», — добавил Орешкин и отметил, что ЦБ вряд ли удастся компенсировать такой резкий провал с помощью денежно-кредитной политики.

У этой политики, по словам Орешкина, главной задачей является обеспечение совокупного спроса в экономике на уровне, соответствующим потенциальному росту ВВП, не приводящему к инфляции. В случаи резкого падения, экономика страны может оказаться в рецессии.

«Наше моделирование показывает, что, если ничего не делать, регулирование не менять, этот момент настанет в 2021 году», — сказал Максим Орешкин.

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Автор: Политсиб.ру