Мэр Барнаула нашел себе нового заместителя

Новости 22.07.2019 11:05 942

Пост заместителя главы администрации Барнаула по городскому хозяйству занял Андрей Федоров. Соответствующее распоряжение подписал 22 июля градоначальник Сергей Дугин.

Как отмечается на официальном сайте администрации, в 2009 году Федоров окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» и устроился экономистом Барнаульского аппаратурно-механического завода.

В декабре 2012 года был назначен на должность заместителя главы администрации Железнодорожного района, а через три года переведен на должность первого заместителя главы администрации.

Заместитель барнаульского мэра попался на взятке? Новости 06.06.2019 12:20 Официального подтверждения данной информации пока нет 1486

Напомним, 6 июня экс-замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко был освобожден от занимаемой должности, попав под уголовное дело. По версии следствия, в течение 2017-2019 годов он получил от представителя одного из ООО взятку на общую сумму более 1 млн рублей. Речь идет о незаконных действиях в пользу юрлица, а именно за дачу указаний подчиненным о заключении муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов.

Добавим, в органах местного самоуправления Алексеенко проработал более 13 лет. Если вина экс-чиновника будет доказана, ему грозит штраф в размере от 3 до 5 млн рублей, или в размере зарплаты или иного дохода за период от трех до пяти лет, или в размере от 80-тикратной до 100-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет. Кроме того, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.