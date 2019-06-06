О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Мэр Барнаула нашел себе нового заместителя

Новости
942
0

Пост заместителя главы администрации Барнаула по городскому хозяйству занял Андрей Федоров. Соответствующее распоряжение подписал 22 июля градоначальник Сергей Дугин.

Как отмечается на официальном сайте администрации, в 2009 году Федоров окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» и устроился экономистом Барнаульского аппаратурно-механического завода.

В декабре 2012 года был назначен на должность заместителя главы администрации Железнодорожного района, а через три года переведен на должность первого заместителя главы администрации.

Заместитель барнаульского мэра попался на взятке?

Заместитель барнаульского мэра попался на взятке?

Новости

Официального подтверждения данной информации пока нет

1486

Напомним, 6 июня экс-замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко был освобожден от занимаемой должности, попав под уголовное дело. По версии следствия, в течение 2017-2019 годов он получил от представителя одного из ООО взятку на общую сумму более 1 млн рублей. Речь идет о незаконных действиях в пользу юрлица, а именно за дачу указаний подчиненным о заключении муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов.

Добавим, в органах местного самоуправления Алексеенко проработал более 13 лет. Если вина экс-чиновника будет доказана, ему грозит штраф в размере от 3 до 5 млн рублей, или в размере зарплаты или иного дохода за период от трех до пяти лет, или в размере от 80-тикратной до 100-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет. Кроме того, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Следком возбудил уголовное дело против бывшего замглавы Барнаула

Следком возбудил уголовное дело против бывшего замглавы Барнаула

Новости

Речь идет о получении взятки в особо крупном размере

898

 

Автор: Политсиб.ру