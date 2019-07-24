Автомобиль как у Штирлица продается в Бийске

Новости 22.07.2019 11:50 471

Очень похожую копию на немецкий автомобиль Mercedes-Benz 1935 года продают в Бийске. Об этом пишет «Бийский рабочий» со ссылкой на портал drom.ru.

Объявление на сайте, которое оставил владелец машины, можно назвать оригинальным.

«Вы уверены, что вам нужен этот автомобиль? Печки нет, кондиционера нет, музыка простенькая, усилителя руля нет, - пишет владелец авто. - Вы еще читаете? Ездить только летом по выходным, на дороге сигналят и машут руками. Звукоизоляция никакая, слышно, как вслед кричат: «А какого года!?», «А свадьбы катаете?», - пишет владелец раритетного Mercedes-Benz.

Кроме того, по словам владельца машины, он принимал участие в нескольких выставках и шоу. В объявлении он также с иронией напоминает, что автомобиль будет занимать место в гараже потенциального покупателя. Он перечислил еще ряд потенциальных «недостатков» транспорта, добавив, что цена на нее не из самых дешевых – 3,3 млн рублей. Однако, торг уместен.

Известно, что в автомобиле 72 лошадиные силы, левый руль, коробка передач механическая, а пробег 20 тысяч км. (Почти два раза от Бийска до Берлина и обратно – прим.ред)

Также уточняется, что реплика автомобиля претерпела небольшие изменения, а именно двигатель ГАЗ-69.

Бийчане со скепсисом относятся к шансам продать машину по такой цене, так как на эту сумму в городе можно купить три квартиры.