Более двух тысяч жителей Алтая рискуют заразиться бешенством

Новости 22.07.2019 11:35 179

Неблагополучная ситуация по бешенству среди животных сложилась в девяти районах и 11 населенных пунктах Алтайского края. Всего за первое полугодие 2019 года на территории региона от нападений животных пострадало 2058 человек, из них 742 ребенка. Укусам диких зверей подверглись 25 человек.

Количество лиц, пострадавших от животных, в текущем периоде 2019 года аналогично первому полугодию 2018 года и на 14,4% ниже среднемноголетнего уровня, - уточняется на сайте регионального Роспотребнадзора.

Поясним, что наиболее острая ситуация наблюдается в Благовещенском, Заринском, Косихинском, Крутихинском, Мамонтовском, Новичихинском, Первомайском, Троицком и Шелаболихинском районах.

Кстати, заболеваемость бешенством среди населения Алтайского края не регистрировалась более 15 лет, а случаи заболевания бешенством диких и домашних животных в Алтайском крае регистрируются ежегодно.

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В Роспотребнадзоре пояснили, что в структуре заболеваемости бешенством среди животных 54,5% приходится на долю домашних животных (крупный рогатый скот, собаки, кошки), а 45,5% - на диких животных (лисы).