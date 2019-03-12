Алтайским гостиницам поэтапно присвоят категорию

Новости 22.07.2019 10:05 204

В России ввели обязательную классификацию гостиниц, в том числе и в Алтайском крае. В регионе предстоит классифицировать 190 средств размещения с номерным фондом более 15 гостиничных номеров, 44 процедуру уже прошли.

Как сообщает управление по развитию туризма и курортной деятельности, работу по классификации гостиниц необходимо провести до конца текущего года. Если у гостиницы не будет свидетельства о присвоении категории, она понесет административную ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа.

Отмечается, в нашем крае данную процедуру проводят две специальные аккредитованные организации: ООО «Алтайсертифика» и Алтайская региональная Ассоциация «Алтайское гостеприимство».

Сезонным средствам размещения необходимо провести работу по классификации уже в текущем году, так как для ее прохождения осуществляется не только документарная, но и выездная экспертная оценка, в ходе которой специалисты проводят визуальный осмотр номеров, общественных зон и служебных помещений туристских объектов, - говорится в сообщении.

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К слову, после классификации объектам будут выдавать свидетельство о присвоении определенной категории. Оно будет действовать три года, сообщает региональное управление по внешним связям, туризму и курортному делу.

Добавим, классификация будет проходить поэтапно. С 1 июля 2019 года категории присвоят гостиницам с номерным фондом более 50 номеров. С 1 января 2020 года начнется классификация гостиниц с номерным фондом более 15. С января 2021 категории получат остальные гостиницы.