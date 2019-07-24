Россельхозбанк запустил акцию «Не переплачивай» по рефинансированию ипотеки

Новости 22.07.2019 9:35 182

В Россельхозбанке стартовала акция «Не переплачивай» со специальными процентными ставками по рефинансированию ипотеки от 9,7% годовых.

По условиям акции можно рефинансировать кредит, ранее предоставленный на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках, а также жилого дома с земельным участком или только земельного участка. Сумма кредита ‒ до 20 млн рублей. Срок кредитования – до 30 лет.

Специальные процентные ставки «Не переплачивай» действуют до 01.10.2019 (включительно). Подробные условия акции размещены на сайте Банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.