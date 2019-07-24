Было смачно: в Алтайском крае прошел ежегодный фестиваль вареника

Новости 23.07.2019 7:10 455

В прошедшую субботу, 20 июля, в Алтайском крае состоялся V ежегодный фестиваль вареника «Всэ будэ смачно». Второй год подряд он проходит в селе Романово, ранее праздник устраивался в соседнем Гуселетово. Стоит отметить, что за последнее время благодаря усилиям краевых властей развитие гастрономического туризма в регионе вышло на качественно иной уровень. Так, алтайский фестиваль вареника, организованный при поддержке регионального правительства, входит в топ-10 лучших летних гастрофестивалей России.

Почему здесь?

Романовский район славится своими уникальными озерами, вода и грязь в которых обладают целебными свойствами. По словам главы местной администрации Андрея Науменко, местные водоемы могут послужить основой для развития бальнеологического санаторно-курортного туризма в данной местности. Однако реализация подобных амбициозных планов – дело не ближайшего будущего, поскольку требует как крупных финансовых вложений, так и серьезной проработки формальной стороны вопроса – получения различных разрешений и лицензий.

Поэтому в качестве первичной меры по развитию туристической отрасли председатель комитета по социальной политике, культуре и спорту Романовского района Татьяна Филатова предложила создать точку притяжения для туристов путем проведения гастрономического фестиваля, символом которого стал вареник.

Тематика мероприятия выбрана не случайно. В 1886 году в поселок Чудские пруды переехало около 150 жителей украинского села Атюша. Впоследствии населенный пункт был переименован в село Романово, в честь царской семьи, на средства которой здесь был построен православный храм. Местные жители до настоящего времени сохранили в своем укладе элементы национальной культуры, в том числе – кухню. Вареники здесь – такое же распространенное блюдо, как борщ с пампушками.

Бандура и метровый вареник

В этом году специально для фестиваля приготовили самый большой вареник в Алтайском крае, длиной более 110 см. На состоявшемся здесь же аукционе блюдо было продано за 2000 рублей.

Для гостей выступали местные творческие коллективы, а также ансамбли из Барнаула, Новосибирска и других городов и сел. В том числе, праздник посетила заслуженный деятель культуры Украины Лариса Овчар, порадовавшая собравшихся пением под аккомпанемент национального струнного инструмента

– бандуры. Она отметила, что алтайский фестиваль вареника не уступает аналогичному мероприятию, проводящемуся на Полтавщине. Тем самым артистка подтвердила озвученную на открытии шоу мысль депутата АКЗС Ирины Солнцевой о том, что фестиваль, за несколько лет ставший из краевого всероссийским, способен вскоре выйти на международный уровень.

По словам председателя местного комитета по экономике Галины Дадаевой, с каждым годом мероприятие собирает все больше туристов из самых разных уголков страны. Количество посетителей действительно впечатляло – у палаток, где продавались и дегустировались блюда украинской национальной кухни, на протяжении всего праздника было весьма многолюдно. Всего же на фестивале было съедено около двух тонн вареников, в том числе, юбилейный торт из них же, весом в 50 кг. Торт съели практически мгновенно – с момента его презентации до полного исчезновения не прошло и двух минут.

Также праздник ознаменовался большим парадом участников, костюмированным шоу «вареничное дефиле», «мужскими» варениками, приготовленными членами районного совета отцов и другими креативными находками. Особо отличившихся местных жителей наградили почетными грамотами. На открытии фестиваля главе района был вручен подарок от павловского мастера – металлическая цифра «5», выкованная в честь пятилетнего юбилея фестиваля «Всэ будэ смачно». Это не единственное отражение вареника в местной культуре. Так, два года назад в Романово был установлен памятник варенику высотой около двух метров, созданный, кстати, также силами жителей Павловского района.

Значение фестиваля

Глава Романовского района Андрей Науменко высоко оценивает социально-экономический эффект фестиваля. По его словам, в районе ежегодно увеличивается турпоток, а вслед за ним и товарооборот. Науменко посетовал лишь на то, что туристический сезон пока составляет всего около двух месяцев и поделился планами выйти в перспективе на круглогодичное обслуживание туристов, связанное с гостиничными услугами для охотников и рыболовов, а также бальнеологией. Отдельно руководитель администрации отметил, что развитие туристической отрасли в районе активно поддерживается на уровне правительства региона. В частности, добиться приданию фестиваля «Всэ будэ смачно» статуса краевого мероприятия помог зампред правительства Виталий Снесарь.

Гастрономический туризм в Алтайском крае – одно из перспективнейших направлений. Алтай славится своими сырами и медом, а также олениной (мясом марала – местной разновидности оленя). Кроме того, в крае существуют и национальные диаспоры, сохраняющие особенности родной кухни. Так, помимо «украинского» Романово, в крае есть Немецкий район, славящийся, в числе прочего, традициями пивоварения. Из фестивалей, посвященных безалкогольным напиткам, стоит отметить экзотический для данных широт фестиваль чая, проходящий в Алтайском районе. Хорошее экологическое состояние региона и реализуемая краевыми властями политика поддержки сельского хозяйства благотворно сказываются на качестве и ассортименте производимой в Алтайском крае продукции.